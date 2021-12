La propriété intellectuelle, un atout pour toutes les entreprises

« Dans une économie de plus en plus tributaire du savoir et de l'innovation, les actifs immatériels représentent une part croissante de la valeur de l'entreprise », explique Pascal Faure, directeur de l'Inpi, dont le témoignage confirme l'implication des Pouvoirs publics dans la promotion de la PI auprès des entreprises françaises. « Stratégiquement, si c'est très important de conserver le secret, les entreprises ont aussi besoin de s'armer contre d'éventuelles pertes de savoir-faire », explique Damien Colombié, conseiller en PI associé Lavoix (interview page 8).

Michelin, l'un des déposants français les plus importants ne déposait presque pas de brevets il y a une trentaine d'années et gardait tout confidentiel. En s'ouvrant à l'international, notamment avec des usines en Chine et au Brésil, sa direction s'est rendu compte que dans ces circonstances elle ne pouvait pas garder ses secrets d'affaires et que le seul moyen de se protéger est d'utiliser à bon escient les outils de PI.

Si le coût d'un dépôt de marque ou de dessin et modèle est modique en France — 210 euros pour protéger sa marque 10 ans et 62 euros pour une protection du design pendant 5 ans — le coût d'un brevet peut être important, notamment à l'international. « Le nerf de la guerre reste tout de même le budget que l'entreprise souhaite investir », confie Damien Colombié.

Rien que pour déposer un brevet, cette dernière devra en effet compter le prix du dépôt, du rapport de recherche et de l'examen (636 euros auprès de l'Inpi), et des annuités annuelles auprès de tous les instituts si elle souhaite protéger son invention à l'étranger (3 145 € pour le dépôt papier d'un brevet européen avec des annuités s'échelonnent de 470 € la 3e année à 1 575 euros la 10e).

Aujourd'hui, il faut compter environ 30 000 euros pour être protégé pendant dix ans dans 7 à 8 pays. A cela s'ajoutent les honoraires du cabinet de propriété industrielle qui l'aidera dans la rédaction de son brevet (plusieurs milliers d'euros).

Déficit de notoriété

En France, le grand public a plutôt tendance à considérer que la PI se résume au concours Lépine, alors qu'il y a un vrai déploiement industriel et une bonne connaissance par les grands groupes et start-up des outils disponibles.

Cette vision est dommageable, dans la mesure où les entreprises semblent avoir compris l'intérêt stratégique d'une politique de PI et ont un dynamisme réel dans le dépôt de brevet d'invention, notamment les ETI et PME. En témoigne le dernier Palmarès de l'Inpi (page 7).

Raison de plus pour mettre en avant la journée mondiale de la PI dont l'impact n'est malheureusement pas très significatif selon certains.

« Il y a peu de couverture médiatique sur cet événement et très peu de retentissement ni d'activités organisées autour du sujet, contrairement à d'autres pays. J'étais en Chine l'an dernier pour la Journée mondiale de la PI et sur la grande tour de Canton il y avait un immense slogan lumineux de promotion de cette journée et j'ai senti un véritable retentissement là-bas. C'est tout de même un peu contradictoire car on dit souvent que les Chinois ne respectent pas la propriété intellectuelle et on considère que les Français sont à la pointe en la matière. Si on est très matures, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de désintérêt et que ce sujet n'est pas trop porté par les Pouvoirs publics, alors que dans certains pays émergents c'est fait de manière officielle », témoigne Damien Colombié.

Valeo, PSA et Safran en tête du palmarès des déposants de brevets

« Ce nouveau cru 2018 en témoigne : plus que jamais, les grands acteurs de l'industrie et de la recherche française ont intégré l'importance cruciale de protéger leur capital immatériel — élément essentiel de la valeur de l'entreprise », commente Pascal Faure, directeur général de l'Inpi, qui publie le palmarès des déposants de brevets en France.

L'édition 2018 du palmarès des déposants de brevets auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi) confirme la nécessité toujours plus forte pour les grands groupes d'aligner politique d'innovation et stratégie de propriété industrielle (PI).

Elle montre également la confirmation d'une volonté de protection de la part des organismes publics, mais aussi et surtout de la part d'entreprises plus petites, preuve que la PI est accessible à tous !

Parmi les cinquante premiers déposants de brevets, figurent les principaux groupes industriels français qui investissent dans l'innovation, mais aussi douze organismes de recherche publique, onze entreprises étrangères et deux entreprises de taille intermédiaire.

Huit nouveaux entrants dont une ETI

Le Top 50 des déposants de brevet compte huit petits nouveaux, dont un organisme public, quatre entreprises étrangères et une entreprise de taille intermédiaire (ETI) :

- Suzuki Motor Corporation (79 demandes publiées – 24e place)

- Nissan Motor Co Limited (65 demandes publiées – 26e place)

- Sidel (46 demandes publiées – 33e place)

- Landmark Graphics Corporation (42 demandes publiées – 39e place)

- Roquette Frères (29 demandes publiées – 46e place)

- Bordeaux INP (28 demandes publiées – 48e place)

- Koito Manufacturing Co Ltd (28 demandes publiées – 48e place)

- Trèves (28 demandes publiées – 48e place)

Le directeur général de l'Inpi et ses équipes se réjouissent de la présence de deux ETI (l'équipementier Trèves et Soitec, spécialiste de la production de matériaux semi-conducteurs) dans le Top 50, ainsi que de la présence de PME (Supergrid Institute, Aledia, Capsum, Sigfox, Devialet, une pépite seine-et-marnaise basée au Châtelet-en-Brie) qui ont été détectées et accompagnées par l'Inpi dans les palmarès régionaux.

Top 4 solide et inchangé

En 2018, les quatre premières places du palmarès restent inchangées par rapport à 2017.

Valeo et PSA, les deux premiers, se maintiennent au-dessus de la barre des 1 000 demandes de titres publiées sur une année.

Le Groupe Valeo reste à la première place avec 1 355 demandes de brevets (contre 1 110 en 2017). PSA est au deuxième rang, passant de 1 021 demandes publiées en 2017 à 1 074 en 2018.

La troisième place est occupée par Safran (basée à Réau) avec 783 demandes (795 en 2017). Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) conserve la quatrième place avec 674 demandes (684 en 2017).

« Ce palmarès souligne la force de l'industrie française, avec des champions au plan mondial, notamment dans les secteurs de l'automobile, du transport ferroviaire, de l'aéronautique et de l'énergie, mais aussi de l'électronique et de la chimie. Il montre aussi clairement le poids de la recherche publique et l'intérêt de poursuivre le travail engagé par l'Etat pour accentuer la collaboration entre laboratoires de recherche et entreprises », souligne Pascal Faure, directeur général de l'Inpi.

Les start-up, PME et ETI ont la possibilité de consulter le tout premier Guide du management de la propriété industrielle (disponible gratuitement en ligne), qui leur est particulièrement destiné.