La prochaine saison culturelle à Melun Val de Seine

La saison culturelle 2020-2021 se prépare, malgré les conditions particulières liées à la crise sanitaire. Les incertitudes liées à la programmation ont eu raison des abonnements, qui sont supprimés cette année. La billetterie ouvrira le 1er septembre avec les nouveautés des villes de Melun, Dammarie-lès-Lys, Saint-Fargeau-Ponthierry, Le Mée-sur-Seine,Vaux-le-Pénil et de l'agglo.

Deux possibilités pour réserver et acheter ses spectacles : en ligne, sur le site culturetvous.fr ou physiquement, avec les mesures de distanciation sociale, dans les cinq billetteries communautaires : l'Espace Saint-Jean à Melun, Le Mas au Mée-sur-Seine, l'Espace Nino Ferrer à Dammarie-lès-Lys, Les 26 Couleurs à Saint-Fargeau-Ponthierry et La Ferme des Jeux à Vaux-le-Pénil.

Le site culturel communautaire culturetvous.fr permet de se tenir informés en temps réel des éventuelles modifications, annulations ou reports dont les villes ne seront pas à l'abri compte tenu de l'incertitude actuelle de la reprise des spectacles et des conditions de réouverture des lieux publics.

Ce site, véritable mine d'informations sur l'actualité culturelle de l'agglomération, propose aussi des quiz, des interviews, des portraits d'artistes.

" Les responsables des différents lieux de spectacles travaillent depuis quelques semaines sur les procédures de réouverture de salles afin qu'elles se fassent dans le respect des règles sanitaires établies. Cela représente un travail colossal et soyez assurés que les agents font tout leur possible pour vous permettre de vivre ce retour à la culture dans les meilleures conditions, afin que vous profitiez pleinement de ces moments d'évasion et de loisirs. Bien entendu, nous comptons sur votre compréhension et votre sens des responsabilités pour respecter les protocoles qui seront mis en place dès septembre dans les différents lieux culturels ", tient à rappeler l'agglomération de Melun Val de Seine.