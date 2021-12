Moret Loing et Orvanne: la première pierre du pôle santé/médiathèque est posée

« Il s'agit d'un des actes fondateurs de notre commune nouvelle ». Les maires d'Ecuelles et de Moret Loing et Orvanne n'étaient pas peu fiers, lundi dernier, de baptiser cet équipement stratégique, d'un coût de 4 millions d'euros.

Acte symbolique s'il en est, la pose de la première pierre de ce pôle santé/médiathèque de 1 000 m², situé sur le terrain de l'ancienne usine de céramique d'Ecuelles, offre un aperçu des capacités dont dispose la commune nouvelle de Moret Loing et Orvanne. Établissement « interdisciplinaire, associant le domaine de la santé à la culture et aux loisirs », et « intergénérationnel par sa destination », ce bâtiment de quelque 1 000 m² sera ouvert sur le parc environnant, large d'un hectare.

Un pôle important pour la commune

« Nous souhaitons faire de la médiathèque un lieu de rencontre », a souligné Patrick Septiers, maire de Moret Loing et Orvanne. La culture y sera « mise en partage et déclinée dans toute sa diversité » pour accueillir une grande variété de publics. Une salle de lecture et une salle d'animations seront disposées en relation l'une avec l'autre, de façon à favoriser le « brassage du public ». Elles pourront être séparées par un panneau coulissant garantissant une isolation tant visuelle qu'acoustique. L'ouverture sur le parc sera « une invitation à la lecture en plein air », tandis que les lieux pourront accueillir animations et spectacles.

Côté santé, le pôle médical, conçu pour accueillir tant les professions médicales que paramédicales, regroupera trois médecins généralistes, un rhumatologue, un ostéopathe, un podologue et un cabinet pouvant accueillir huit infirmières. L'établissement constituera « un point fort de l'offre sur la commune nouvelle de Moret Loing et Orvanne » et sera amené à « rayonner dans le Sud Seine-et-Marne ».

Construit en collaboration avec les documentalistes et les professionnels de santé, l'équipement disposera d'un cheminement piéton. Ce dernier permettra à terme d'installer notamment une pharmacie, selon Matthieu Labardin, architecte chez De-So. Enfin, une voie cyclable offrira la possibilité de traverser l'ensemble du site pour rejoindre le canal du Loing. L'installation devrait être inaugurée à la rentrée prochaine.