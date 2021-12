La première pierre du Carré Verger posée à Lieusaint

Localisée au cœur de l'éco-quartier l'Eau Vive, cette résidence se s'équilibre entre ville et nature dans une commune qui a su profiter de sa situation stratégique au cœur de Grand Paris Sud pour participer pleinement à l'essor du territoire.

A proximité des nombreux commerces et services de la ville de Lieusaint, la résidence Le Carré Verger a formulé le vœu d'offrir un quotidien pratique et facilité, où tout est accessible à pied.

Egalement installés à 2,5 km du centre commercial Carré Sénart, entre espaces verts et plans d'eau, les futurs résidents bénéficieront d'un cadre de vie attractif en prise directe avec le bassin d'emploi sud francilien comptant 138 000 emplois et 18 000 entreprises. Des venelles piétonnes et des pistes cyclables faciliteront les déplacements entre tous les équipements et les services de proximité.

Le Carré Verger trouve sa place au cœur d'un écoquartier de plus de 24 hectares. Pensée par le cabinet Petitdidier Prioux, l'architecture contemporaine de la résidence s'efforce de réinventer la traditionnelle ferme briarde caractéristique de Lieusaint. Les façades percées de larges baies vitrées permettront de profiter à la fois de la lumière et des nombreux espaces paysagers qui bordent la résidence, qui se compose de trois bâtiments de quatre niveaux 99 appartements du studio (28 m²) au cinq pièces duplex (100 m²).

Une collaboration a été mise en place avec la société Récipro-Cité, pour favoriser un voisinage solidaire et convivial entre les habitants du quartier. Baptisée « Chers Voisins », elle accompagne les initiatives des habitants qui visent à améliorer le cadre de vie et favoriser les échanges. La livraison est prévue fin 2019.