La préfecture recrute des volontaires du service civique

Un volontaire au service civique est un jeune âgé entre 16 et 25 ans (30 ans pour les personnes en situation de handicap). Il est associé à la mise en œuvre de la politique de la ville au sein des quartiers prioritaires et participe au déploiement de l’ensemble des dispositifs concourant à l’égalité des chances en Seine-et-Marne. Intégré au bureau de la politique de la ville et de l’égalité des chances, il est placé sous la responsabilité de Nadège Baptista, préfète déléguée pour l’égalité des chances.

Les six jeunes volontaires retenus effectueront leur service civique à Melun. La durée de leur engagement a été fixée à sept mois, avec un temps de travail hebdomadaire fixé à 24 heures. En lien avec les habitants, ainsi qu’avec l’ensemble des acteurs de la politique de la ville et de l’égalité des chances, ils vont se voir confier de nombreuses missions solidaires.