La préfecture publie un vade-mecum de l'été

Pour beaucoup, l’été est synonyme de détente, de repos et de loisirs. Pour profiter pleinement de cette période estivale, chacun doit également rester vigilant et prendre garde aux risques qu’elle génère : climatiques (canicule, pollution, orage), naturels (animaux sauvages, plantes urticantes, noyade) et environnementaux (vigilance cambriolage, sur les routes…).

Ce petit vade-mecum accessible gratuitement sur le site internet de la préfecture recense les gestes utiles à accomplir, les procédures à respecter et les bonnes pratiques à mettre en œuvre afin de rester vigilant et de profiter des vacances !