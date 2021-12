Les locations saisonnières interdites en Seine-et-Marne

Comme à Paris, pour favoriser le respect des règles de confinement, le préfet de Seine-et-Marne, Thierry Coudert a pris un arrêté interdisant la location, à titre touristique, des chambres d'hôtels ainsi que des meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière dans le département.

L'arrêté indique notamment que "les mesures de confinement prises par le Gouvernement ont conduit de nombreuses personnes à quitter les centres urbains pour rejoindre notamment la Seine-et-Marne" et qu'un "important taux de location dans les hébergements touristiques du département a été constaté". Les vacances scolaires débutant, le préfet craint "d'importants déplacements en ces lieux" et donc des contaminations. Et l'arrêté de préciser que "les capacités des établissements de santé ne permettent pas de faire face à un afflux massif de patients".

Cette interdiction ne concerne pas l'hébergement au titre du domicile régulier des personnes qui y vivent, l'hébergement d'urgence ou l'hébergement pour de besoins professionnels, précise enfin la préfecture.