La préfecture de Seine-et-Marne prend des mesures de vigilance sur l’eau

Ces mesures de vigilance s’appliquent dans plus d’une centaine de communes qui dépendent de la nappe de Champigny “secteur est“ et des rivières du Grand Morin et du Réveillon, dont le niveau a déjà franchi le seuil de vigilance. Les autres nappes et rivières du département sont également à un niveau bas par rapport aux années précédentes.

Limiter le gaspillage

Depuis le mois de novembre, la pluviométrie est, en effet, déficitaire sur l’ensemble de la Seine-et-Marne et ce ne sont pas les récents épisodes pluvieux qui provoqueront une nette remontée des niveaux des

cours d’eau et des nappes phréatiques. Ces niveaux demeureront très faibles si la situation perdure au cours de ce mois de mars.

Selon la préfecture de Seine-et-Marne, il est donc important que la population soit sensibilisée aux règles de bon usage d’économie d’eau. Tous les actes permettant de limiter le gaspillage de l’eau doivent être mis en œuvre, car la sécheresse risque de débuter très tôt cette année.

