La Poste recrute 150 facteurs en Île-de-France

Le groupe La Poste poursuit sa campagne de recrutements de factrices et facteurs en CDI avec plus de 150 postes qui sont encore à pourvoir en Île-de-France. Au total, ce sont 3 200 nouvelles factrices et nouveaux facteurs qui devraient rejoindre l’entreprise en CDI en 2022.

C’est pour faire face au pic d’activité lors des fêtes de fin d’année que La Poste a décidé de renforcer ses équipes en recrutant 3 000 saisonniers dans toute la France, dont 660 en Île-de-France sur des postes de facteurs, opérateurs de livraison, de tri colis, etc. 12 postes sont notamment à pourvoir en Seine-et-Marne.

Véritables acteurs de la proximité, les facteurs jouent un rôle essentiel auprès des Français qu’ils croisent tous les jours lors de leurs tournées. A travers le temps, ils ont tissé de véritables liens de confiance qui font aujourd’hui d’eux l’un des personnages préférés de la vie quotidienne des Français. Les facteurs assurent la distribution du courrier et des colis et les nouveaux services de proximité (visites auprès des personnes âgées, portage de repas, de courses, de médicaments...) en tout point du territoire.

660 postes saisonniers aussi à pourvoir

Les futures recrues suivront une solide formation pour apprendre le métier et pour se familiariser avec leur tournée. Ils bénéficieront d’une rémunération de 10 % au-dessus du Smic, ainsi que de nombreux avantages (primes, mutuelle, aide au logement, plan d’épargne entreprise...) et pourront suivre un parcours professionnel évolutif.

Par ailleurs, 660 postes saisonniers sont également à pourvoir pour les fêtes de fin d’année (100 emplois de factrices et facteurs et 560 emplois dans les métiers du tri et de la livraison de colis).

Les profils recherchés sont des personnes rigoureuses, ponctuelles, autonomes avec le sens du service, un esprit d’équipe et de bonnes qualités relationnelles. Pour les facteurs, le permis B est exigé.