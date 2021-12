La poste recrute 120 facteurs en Seine-et-Marne

Si vous aimez créer du lien social et si l'effort physique ne vous rebute pas, cette offre d'emploi est pour vous. Dans le prolongement de l'année 2019 (durant laquelle 4 000 personnes ont été recrutées dans toute la France), Le Groupe La Poste va recruter en CDI 1 000 facteurs et factrices en Île-de-France au cours des prochains mois. 120 postes sont localisés en Seine-et-Marne et accessibles aux personnes en situation de handicap.

Pourquoi une telle offre ? Elle est liée à l'évolution du métier de facteur. Aujourd'hui, celui-ci ne se résume plus à la seule distribution du courrier. La polyvalence est désormais de mise en raison de l'augmentation des livraisons de colis et des prestations de services de proximité. Les postes proposés sont ainsi rattachés à la branche Services-Courrier-Colis et les établissements concernés sont ceux de Mareuil-les-Meaux, Provins, Nemours, Melun, Moissy-Cramayel, Bussy-Saint-Georges et Mitry-Mory.

Les principales missions et tâches que devront accomplir les futurs facteurs sont les suivantes : travaux de préparation, distribution de l'ensemble du courrier, relation de qualité avec le client, promotion et vente des produits et services de La Poste.

Les candidats retenus devront suivre une formation de 15 jours dédiée au métier de la distribution. Afin d'exercer leur nouvelle activité dans les meilleures conditions, La Poste leur fournira un smartphone “Facteo” et des moyens de locomotion adaptés et électriques le plus souvent (vélo, Staby, voiture…).

Ces postes sont ouverts aux débutants, mais une première expérience sur des activités de distribution du courrier sera appréciée. Les critères de sélection sont multiples :

sens de l'orientation, autonomie, faculté d'adaptation et de mémorisation, qualités relationnelles, sens du service, esprit d'équipe et d'entraide. La détention du permis B est également requise.

A moyen ou long terme, les personnes embauchées auront la possibilité d'évoluer vers d'autres fonctions au sein du Groupe La Poste. Elles pourront ainsi aspirer à devenir “facteur polyvalent” ou “facteur de services expert” et briguer également des postes d'encadrement.

Recrutement sur le site : laposterecrute.fr