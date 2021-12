La Poste propose plus de 800 emplois pour gérer le flux de colis

La crise sanitaire peut aussi faire des heureux. A l'approche du Black Friday (si cette opération commerciale, prévue le 27 novembre, est maintenue) et des fêtes de fin d'année, la Poste a lancé un vaste plan de recrutement et recrute plus de 9 000 saisonniers. En Île-de-France, ce sont 810 postes qui sont proposés. Pour le seul traitement des colis, les besoins dans la région sont de 254 personnes minimum. Avec le reconfinement, l'entreprise postale a déjà observé une hausse de 30 % des besoins. La vingtaine d'entrepôts franciliens attachés à la livraison des colis (300 000 traités par jour), dont les deux principales plateformes situées à Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne) et à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ne chôment donc pas.

Le recrutement de ce personnel saisonnier s'effectue via Pôle emploi, les agences d'intérim, les missions locales et le site internet dédié de La Poste (www.laposterecrute.fr). Les postes à pourvoir sont des emplois de livreurs (un permis de conduire B suffit), de manutentionnaires et destinés aux fonctions support. Une formation d'une semaine est également assurée.