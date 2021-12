La Poste propose des cartes grises provisoires

Automobilistes et motards, il vous est désormais possible d'établir, en quelques minutes, la carte grise de votre véhicule en vous rendant à La Poste. Après une première phase de test qui s'est déroulée tout au long de l'année 2020 dans les bureaux de Paris 19e et de Pantin (Seine-Saint-Denis), l'entreprise postale publique, en partenariat avec RefleXe, une start-up de Seine-Saint-Denis agréée et habilitée par l'Etat, est passée à une deuxième phase plus active.

Cinquante bornes libre-service équipées d'un large écran tactile, sont, en effet, installées progressivement un peu partout en Île-de-France. En Seine-et-Marne, ce déploiement concerne sept bureaux de Poste*.

Ces bureaux sont ainsi équipés de machines dotées d'un scanner A4 haute performance (pour les documents d'identité et justificatifs nécessaires à l'établissement de la carte grise), d'une caméra HD, d'un terminal de paiement et d'une imprimante. Interactives grâce à l'application numérique RefleXe Carte Grise, ces machines délivrent en moins de 15 mn un certificat provisoire d'immatriculation (CPI) pour un coût de 29,90 euros (soit le même tarif que celui pratiqué par les centres-autos actuellement). En cas de problème, pas de panique. Un téléopérateur est connecté pour aider les clients dans leurs démarches et pour répondre à leurs questions, via un chat en ligne. La carte grise définitive est ensuite expédiée par voie postale sous 48 h, selon la promesse de la start-up partenaire de La Poste.

Enfin, sachez qu'il n'est pas nécessaire de créer un compte auprès de France Connect ou de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) pour obtenir ce document officiel. Ces bornes sont habilitées par les ministères de l'Intérieur et de l'Economie et des Finances.

*Les sept bureaux de Poste de Seine-et-Marne :

Chelles : 5, rue Derrière la Montagne

Dammartin-en-Goële : rue Clément Ader (ZAC des Prés Bouchers)

Fontainebleau : place Napoléon-Bonaparte

Lagny-sur-Marne : 106, rue Saint-Denis

Mareuil-lès-Meaux : 650, chemin des Madeleines

Torcy : 4, allée Gaston-Defferre

Vaux-le-Pénil : 210, avenue Georges-Clémenceau.

www.reflexecartegrise.fr