La Poste d’Egreville labellisée France Services

L’inauguration de l’espace France Services du bureau de poste d’Egreville s’est déroulé le 22 février en présence de Thierry Mailles, sous-préfet de Fontainebleau, Jean-Jacques Hyest, président de la Communauté de communes Gâtinais-Val de Loing et de Pascal Pommier, maire d’Egreville. La Poste poursuit ainsi son investissement pour déployer de nouvelles structures France Services au sein de son réseau. Cette labellisation s’inscrit dans l’ambition du Groupe La Poste de participer au maintien des services publics sur tout le territoire, de développer ses liens de proximité avec ses clients et de réduire lafracture numérique. La Poste d’Egreville permet désormais d’accéder à un socle commun de services publics de huit opérateurs, dont la Caisse d’allocations familiales, Pôle emploi et les ministères de l’Intérieur et de la Justice.