La poste adapte son organisation

Le facteur ne sonne plus que trois fois. Depuis le 30 mars, la distribution du courrier et des colis n'a lieu que trois jours par semaine (mercredi, jeudi, vendredi). Le but est de respecter les recommandations de la médecine du travail tout en maintenant l'organisation des tournées. D'autre part, les prises de services décalées des équipes restent maintenues, afin de réduire le nombre de personnes présentes simultanément (pas plus de 50 % des effectifs présents). Les activités de portage de proximité (repas aux seniors, médicaments et produits sanitaires aux personnels soignants) continuent d'être assurées, ainsi que les services de lien social.

La Poste a décidé aussi de n'ouvrir que 1 600 bureaux (soit un taux d'ouverture de 10 %) pour limiter l'exposition de son personnel. Plusieurs services restent néanmoins priorisés (retrait et dépôt d'espèces, dépôt de chèques et remise de fonds commandés par la Direction générale des finances publiques). En Seine-et-Marne, 32 bureaux sont ouverts.

Les bureaux ouverts : Melun, Vaux-le-Pénil, Meaux (2), Coulommiers, Montereau, Nemours, Provins, Brie-Comte-Robert, Savigny-le-Temple, Noisiel, Dammarie-les-Lys, Torcy, Avon, Dammartin-en-Goële, Cesson, Moret-sur-Loing, La Ferté-sous-Jouarre, Villeparisis, Mitry Mory, Fontainebleau, Pontault-Combault, Le Mée, Vaires, Nangis, Combs, Lagny, Champs, Esbly, Chelles, Bussy-saint-Georges, Roissy-en-Brie.