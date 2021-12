La police et la gendarmerie vont rouler en Peugeot 5008

1 263 véhicules, fabriqués à Sochaux et à Rennes et transformés à l'usine de Poissy, ont été ainsi commandés et certains ont déjà été livrés. Un partenariat lie le groupe PSA et le ministère de l'Intérieur jusqu'en novembre 2022. Ces modèles présentent une configuration unique. Ce sont tous des versions Active Business PureTech 130 qui comptent cinq places (deux places supplémentaires sont réservées à l'intégration d'outils électroniques). Les coloris retenus sont le gris Artense pour la police et le bleu Célèbes/bleu Bourrasque pour la gendarmerie. Enfin, des aménagements propres à chaque fonction ont été prévus comme des rampes lumineuses sur le toit.