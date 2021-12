La plateforme “melun.proxicommerce.fr” arrive

Faire ses achats de chez soi, retrouver ses produits préférés et aider ainsi les commerçants actuellement fermés. C'est tout cela qu'offre la plateforme « melun.proxicommerce.fr », dispositif de vente en ligne proposé par la municipalité melunaise en partenariat avec l'UNICOM (l'association des commerçants de Melun) et la Région Île-de-France. Le lancement est prévu ce jeudi 12 novembre, mais depuis le 9 novembre, tous les artisans et commerçants de la ville peuvent s'inscrire gratuitement sur la plateforme, afin de proposer leurs produits phares. Le but est faire travailler le commerce local en cette période de confinement. Les produits seront variés : livres, BD, jeux, jouets, artisanat d'art, santé, beauté́, bien-être, mode accessoires, maison, déco, nouvelles technologies...

Les clients peuvent venir retirer gratuitement leurs articles à la « Boutique éphémère » (19, rue Pouteau) ou bien se faire livrer chez eux. Cette livraison à domicile est effectuée en vélo électrique, mais la condition est de résider dans l'agglomération de Melun Val de Seine (Vaux-le-Pénil, Maincy, Voisenon, Rubelles, Le Mée, Dammarie-les-Lys, La Rochette et Livry sont desservies). Cette plateforme permet de faire ses achats simultanément dans différentes boutiques. Les commerçants se chargent ensuite de regrouper tous les articles pour un retrait unique à Melun ou pour une livraison groupée.

Renseignements : commerce@ville-melun.fr. Tél. : 01 69 68 51 76

melun.proxicommerce.fr