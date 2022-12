La plantation de 10 000 arbres a commencé à Saint-Mard

C’est un geste autant symbolique que concret. Afin de marquer son engagement en faveur du respect de la biodiversité, la communauté d'agglomération Roissy Pays de France a souhaité concrétiser une proposition de l’opérateur Suez dans le cadre du contrat d’assainissement des eaux usées : planter 10 000 arbres et arbustes, afin de valoriser plusieurs bassins de rétention d’eau pluviale du territoire.

La première phase a eu lieu le 8 décembre, avec le lancement officiel de l’opération dans la commune de Saint-Mard où plusieurs arbres ont été plantés. Trois autres villes de Seine-et-Marne sont également concernées : Othis, Moussy-le-Neuf et Le Mesnil-Amelot. Il s’agit de bassins de rétention d’eau pluviale enherbés sur lesquels vont être plantées des espèces soigneusement sélectionnées, à savoir des arbres de milieu humide à haute capacité de rétention de carbone (saules romarin et saules marsault), ainsi que des arbustes divers d’essences locales.

Prochain rendez-vous le 22 mars

L’objectif est de créer des aires de biodiversitéprotégées dans des espaces urbanisés. « Nous avons décidé de planter des arbres hydrophiles, qui vont absorber l’eau et réduire la problématique du ruissellement des terres. Nous avons aussi ajouté une notion de piège à carbone avec des espèces choisies en ce sens », explique Laurent Isore,directeur de l’agence Suez Oise Nord Île-de-France.

Cette plantation devrait s’étaler sur plusieurs semaines et s’achever au début de l’année 2023. Roissy Pays de France et Suez ont également souhaité associer les écoles à cette action. Le second temps fort aura donc lieu le 22 mars 2023, lors de la journée mondiale de l’eau, et se déroulera dans toutes les écoles de Saint-Mard. À l’issue d’une journée de sensibilisation aux enjeux de l’eau, les élèves recevront un plant à repiquer dans leur jardin ou au sein de leur établissement.

