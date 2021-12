La place Claude Eymard-Duverney, à Montereau, inaugurée

Après une première phase de démolition des anciens bâtiments, puis la restructuration et la reconstruction de ce coin de rue situé en plein centre-ville, la Mairie a aménagé un espace tout autour de la statue historique Rebecca (qui a notamment trôné sur la place Lepesme, puis dernièrement sur la place du Marché au blé).

Le programme “Coeur de Ville” aura permis la création de 43 logements, 68 places de stationnement en sous-sol, une place et des cellules commerciales désormais propriétés de la Ville afin d'être proposées à la location dans une stratégie d'animation commerciale. Ces deux locaux d'une surface de 249 m2 pourront ainsi accueillir de nouveaux commerces en complément du tissu existant et répondant aux besoins de la clientèle monterelaise.

La place rend hommage à Claude Eymard-Duverney, un médecin ayant été maire, conseiller départemental et régional, et député de Montereau dans les années 1980-1990.

Afin de maintenir son attractivité dans le cadre du programme Cœur de Ville, la municipalité indique avoir fait le choix d'agir sur tous les leviers (habitat, services, commerces de proximité, mobilité, aménagement urbain, animation culturelle), le tout dans une logique de complémentarité. En matière économique, un prêt à taux zéro a notamment été mis en place pour soutenir la création, la reprise ou la modernisation d'entreprise en centre-ville.

Le vote du programme Cœur de ville

Dans le cadre du programme Action cœur de Ville, Montereau avait voté cinq grands axes d'actions :

- de la réhabilitation à la restructuration, vers une offre attractive de l'habitat en centre-ville (réfection des façades, construction de logements).

- Favoriser un développement économique et commercial équilibré (rachat de boutiques en centre-ville, prêt d'honneur Coeur de ville aux nouveaux commerces…).

- développer l'accessibilité, la mobilité et les connexions (amélioration des espaces publics et des voiries…),

- mettre en valeur les formes urbaines, l'espace public et le patrimoine (valorisation les abords des monuments historiques et du patrimoine architectural…).

- fournir l'accès aux équipements, aux services publics, à l'offre culturelle et de loisirs (construction d'un parking de 410 places en centre-ville, installation de bornes électriques de stationnement…).