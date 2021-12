La petite soldate américaine : un conte sans fée mais avec moralité

« C’est l’histoire d’une petite soldate américaine qui chante très bien les belles chansons américaines. Mais un jour, hop, elle perd sa voix. Elle part à la guerre, et en faisant les horreurs de la guerre, hop, elle retrouve sa voix. Elle est contente, alors elle chante sans s’arrêter. Mais à trop vouloir chanter, elle est attrapée par ses victimes, et elle passe un sale quart d’heure, et puis elle est attrapée par ses chefs et ils la condamnent à mort, non pas parce qu’elle a fait les horreurs que la guerre lui demandait, mais parce qu’elle les a photographiées et que le monde entier les a vues de trop près. Alors elle chante. Hop. […] »

Jean-Michel Rabeux