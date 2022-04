La Petite Ferme Auffervilloise rejoint “Produit en Île-de-France”

Promouvoir les productions agricoles et alimentaires du territoire francilien, tel est la mission de la marque régionale “Produit en Île-de-France“. Plus de 3 000 produits régionaux portent actuellement sa signature. La Petite Ferme Auffervilloise, située à Aufferville, en fait désormais partie. Cette exploitation est un lieu de respect de la nature pour des produits bio savoureux. Nichée au milieu des grandes cultures céréalières du sud de la Seine-et-Marne, elle produit et propose à la vente une grande variété de légumes bio de saison (tomates nouvelles et anciennes, pommes de terre primeurs, poivrons, courges, oignons et échalotes, différents types de courgettes ou d’aubergines et aromates).

Certifiée “Agriculture Biologique“ depuis 2017, la Petite Ferme Auffervilloise s’inscrit dans le respect du sol, dans une utilisation raisonnée des ressources, dont l’eau, une production minimale de déchets non organiques et la revitalisation de la biodiversité et de son territoire.