La pépite Hooke s'installe au Val d'Europe

Seine-et-Marnais depuis toujours, Christophe Deleau vient d'implanter sa société de conseil et d'ingénierie mécanique au Val d'Europe. Elle est spécialisée dans la conception de structures métalliques provisoires (échafaudages et étaiements) et de charpentes métalliques (hangars, portiques…). « Mon désir d'entreprendre est assez ancien, je voulais créer quelque chose de mes propres mains. J'ai besoin d'être régulièrement challengé et l'entrepreneuriat me plait en ce qu'il permet de faire grandir un projet sans les limites que l'on peut rencontrer en tant que salarié ». Christophe Deleau a en effet choisi l'incubateur La Forge 3.0 pour y installer sa pépite, après quinze années d'expérience dans l'encadrement de bureaux d'études.

Seulement trois mois après son lancement officiel, l'entreprise compte déjà deux ingénieurs et deux dessinateurs et intervient dans toute la France.

« L'avantage, c'est que nous pouvons travailler à distance, dans la majorité des cas cela ne pose pas de problème », explique christophe Deleau. « Nous concevons la structure en 3D sur un logiciel, créons les plans de fabrication et des notes de calcul permettant de justifier que la structure résiste contraintes auxquelles elle sera soumise ». Hooke s'est également lancée dans la formation, axée pour l'instant sur la conception d'échafaudage.

Des embauches prévues

Un nouvel ingénieur rejoindra l'équipe dès novembre et de nouvelles embauches sont en cours. Ce succès avait déjà été anticipé par le Réseau Entreprendre Seine-et-Marne, qui a récemment désigné Hooke comme lauréat de l'année 2018. Il faut dire que cet entrepreneur passionné s'est lancé après avoir quitté un poste de directeur technique chez le leader européen de l'échafaudage Layher. D'où la spécialisation de Hooke, qui vient également de la passion de Christophe Deleau pour la mécanique, que l'on retrouve dans tout notre environnement, allant du corps humain à la fusée.

La société vient également d'intégrer le Syndicat français de l'échafaudage, du coffrage et de l'étaiement (SFECE).

« Le Val d'Europe est un secteur vraiment dynamique et en pleine expansion, c'est un peu pour moi la Silicon Valley de l'Île-de-France », confie Chistophe Deleau, qui apprécie l'entraide et le soutien apportés par son incubateur. Et l'aventure ne risque pas de s'arrêter là : Christophe Deleau souhaite, à long terme, faire de son entreprise la référence de la conception de structures métalliques en France.