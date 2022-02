La pâtisserie La Romainville s’installe à Meaux

La pâtisserie La Romainvillea ouvert un nouveau point de vente à Meaux, au sein du centre commercial La Verrière. Depuis 1949, cette chaîne fait rayonner la tradition pâtissière française à travers plus de 45 points de vente nationaux de Paris à Marseille en passant par Lyon. Avec plus d'une centaine de références et de gâteaux personnalisables, des produits fabriqués à la main et des prix abordables, ce réseau de pâtisseries est devenu incontournable.

Pâtisserie La Romainville : 42, allée Jean-Louis Barrault, Meaux. Ouverture : du mardi au samedi (10h-19h) et le dimanche (9h30 – 12h30).