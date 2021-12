La passerelle du barrage de Vives-Eaux ouverte au public

L'entretien lié à la fréquentation de la passerelle sera désormais pris en charge par les collectivités dans le cadre d'une convention de superposition d'affectation (CSA). Cette passerelle piétonne a été ouverte le 11 février.

Désormais, piétons et cyclistes peuvent donc relier directement Boissise-le-Roi et Boissise-la-Bertrand. L'accès au RER D, auparavant accessible uniquement via Boissise-la-Bertrand, est grandement facilité pour les Régiboissiens.

La mise en accès public a fait l'objet d'un cofinancement avec la Région Ile-de-France, le Département de Seine-et-Marne, la Communauté d'agglomération Melun Val-de-Seine, les commune de Boissettes, Boissise-la-Bertrand, Boissise-le-Roi et de Dammarie-les-Lys.