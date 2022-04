La parentalité, grande cause à Montereau

Dans la continuité de la grande cause 2021 (égalité des droits hommes-femmes), la ville de Montereau-Fault-Yonne souhaite sensibiliser, cette année, les habitants à la parentalité. Cette politique de soutien s’adressera à tous les parents qui s’interrogent sur l’éducation à donner à leurs enfants, quels que soient leur catégorie socioprofessionnelle, leur lieu de résidence et leur composition. Ce soutien doit contribuer à prévenir les risques de rupture pouvant peser sur les relations intrafamiliales.

À Montereau, de nombreux dispositifs existent déjà (“Clubs coup de pouce clé“, “Réussir après l’école“, soirées parentales, “Clubs Langage“, représentations interactives du théâtre-forum), mais l’objectif, aujourd’hui, est d’aller plus loin. La ville déploie ainsi une stratégie mobilisant plusieurs de ses services (Réussite éducative, centre social, Maison des familles, Carrefour de la réussite, services jeunesse, événementiel et culturel).

Les grandes orientations vont concerner la réussite éducative, ainsi que la prévention liée aux difficultés d’apprentissage et au décrochage scolaire. Le concept de réussite éducative, beaucoup plus vaste que celui de réussite scolaire, englobe l’instruction, la socialisation et la qualification. Il s’agira d’accompagner les enfants et les jeunes présentant des signes de fragilité. Les actions s’articuleront autour du soutien à la famille dans sa prise de responsabilité éducative et de l’isolement (familles monoparentales, parents étrangers...). Elles viseront à favoriser les actions collectives (espaces de rencontres, groupes de parole, ateliers ludiques et éducatifs, sorties familiales), ainsi que la mixité sociale et culturelle.

En matière de coéducation, la priorité sera donnée aux relations famille-école et intergénérationnelles (place des grands-parents), ainsi qu’au rôle du père (favoriser sa mobilisation et la mixité de genre dans les activités). Enfin, dans les domaines de la santé et de la sécurité, la prévention et la prise en charge doivent être anticipées pour éviter des conséquences potentiellement irréversibles. La municipalité souhaite ainsi agir sur les inégalités sociales de santé (promotion de la santé en milieu scolaire, activités sportives pendant le temps périscolaire). Le développement de dispositifs d’information liés aux problématiques des 12-25 ans (comportements alimentaires, addictions au tabac, à l’alcool ou aux drogues, utilisation excessive des écrans, radicalisation religieuse) est également souhaité.