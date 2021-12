La Paillasse, laboratoire d'innovation ouverte en biotechnologies

Installé dans un premier temps à Vitry-sur-Seine, et face à son succès grandissant, ses fondateurs ouvrent un nouvel espace de 500m² dans le 2e arrondissement de Paris, avec un soutien fort de la Ville de Paris. La Paillasse est désormais le premier laboratoire ouvert français pour les biotechnologies et a déjà contribué à l’émergence de plusieurs projets innovants et créatifs. Les activités de La Paillasse s’inscrivent pleinement dans la dynamique d’innovation ouverte engagée depuis plusieurs années à Paris, dans des champs aussi variés que le numérique, le design ou les éco-innovations. A ce titre, la Ville de Paris s’attache à faciliter l’intégration de La Paillasse au sein de son réseau d’incubateurs et de laboratoires pour accroître les synergies entre startups et chercheurs, et ainsi accélérer le processus de diffusion de l’innovation.