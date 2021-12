La Nuit des musées à Coulommiers et à Melun

A Coulommiers, le musée municipal des Capucins sera ouvert de 14 heures à 21 heures. Des visites guidées y seront proposées. L'occasion parfaite pour (re)découvrir l'exceptionnelle grotte de coquillages ainsi que les trésors de Coulommiers datant de la préhistoire à nos jours. A 18 h 30, les élèves du conservatoire de musique de Coulommiers effectueront une prestation. Cette parenthèse musicale s'achèvera avec un duo de violoncellistes et une pianiste.

A Melun, le musée d'Art et d'Histoire ouvrira également se portes jusqu'à 21 heures. Au programme de la visite : ses collections permanentes et la nouvelle exposition temporaire ‘'D'ici et d'ailleurs. Voyages à travers les collections de paysages.'' Un livret-jeu à faire en famille vous attendra également. L'entrée à ces deux musées sera gratuite.

Musée municipal des Capucins de Coulommiers : 13, rue du Général de Gaulle.

Musée d'Art et d'Histoire de Melun : 5, rue du Franc-Mûrier.