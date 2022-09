La Nuit des Entrepreneurs de retour à Melun

Evénement annuel phare de l’association Réseau Entreprendre Seine-et-Marne (RE 77), cette nouvelle édition de la Nuit des Entrepreneurs mettra à l’honneur 13 créateurs et repreneurs d’entreprises du territoire. Entre 200 et 250 chefs d’entreprises, porteurs de projets et institutionnels sont attendus le mardi 13 septembre à l’Escale, la salle de spectacles de Melun. Cette soirée aura pour thème “L’intégration des fragilités en entreprise“ et son invité d’honneur sera Eric Payan. Cet ancien directeur de la transformation digitale chez Bosch Rexroth a effectué toute sa carrière en étant malvoyant et en cachant son handicap.

Le handicap à l’honneur

Au programme : une table ronde, à partir de 17 h 30, consacrée à l’intégration des personnes en situation de handicap ou de burn-out. Ce débat sera suivi, à 19 heures, d’une présentation des lauréats 2022 et des membres de RE 77. Enfin, à partir de 20 h 45, un salon des entrepreneurs aura lieu en présence de nombreux partenaires.

Réseau Entreprendre Seine-et-Marne est une association composée de plus de 100 chefs d’entreprises locaux. Elle fait partie du Réseau Entreprendre International qui regroupe plus de 14 000 chefs d’entreprises. Sa mission est d’accompagner les entrepreneurs (créateurs et repreneurs d’entreprise) à fort potentiel, afin de dynamiser l’économie locale et l’entraide entre les entrepreneurs. RE 77 propose notamment un prêt d’honneur, un mentorat de deux ans avec un chef d’entreprise expérimenté du territoire et de devenir membre du club d’entrepreneurs.

Les lauréats : APEF Marne-la-Vallée (Coupvray), Ludo Tech (Cachan, Hauts-de-Seine), By K&L (Nord Seine-et-Marne), Qbook.io (Fontainebleau), C.Q.F.D. (Villenoy), DBCI Ingénierie (Moissy-Cramayel), Lelong & Cie (Lizy-sur-Ourcq), Brûleurs AEM (Chelles), C. BASLE (Lizy-sur-Ourcq), Pipelette et Polisson (Crouy-sur-Ourcq), Mon Petit Chauffeur (Emerainville).

L’Escale, mardi 13 septembre (17h30-22h30) : Avenue de la 7e Division blindée américaine, Melun. Entrée gratuite sur inscription : www.helloasso.com/associations/reseau-entreprendre-seine-et-marne/evenements/la-nuit-des-entrepreneurs-2022.