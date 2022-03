La Nuit de l’orientation à la CCI 77

Cette manifestation va se dérouler le 12 mars, de 14 heures à 19 heures, dans les locaux de la CCI 77 à Serris, mais contexte sanitaire oblige, elle se déroule sur inscriptions préalables. Au programme : informations, conseils, rencontres avec des professionnels, conférences et animations. Des spécialistes de l'orientation, des chefs d'entreprise, mais aussi des salariésaccompagneront les jeunes dans leur réflexion et répondront à leurs questions. L’objectif est de leur permettre de découvrir les métiers et les filières de formation, de s’engager dans des voies professionnelles présentant de réels débouchés et de connaître davantage le contenu et les contraintes des métiers auxquels ils souhaitent se préparer. Pour les entreprises, il s’agit de favoriser le rapprochement avec les jeunes en leur redonnant le goût des métiers et éventuellement l'envie d'entreprendre, de se positionner au centre du dispositif d’orientation et d’attirer des jeunes formés aux compétences de demain vers des métiers en développement. Nouveauté cette année : les visiteurs pourront découvrir les métiers en vidéo 360° de façon ludique, interactive et immersive grâce à des bornes, un fauteuil et des casques de réalité virtuelle.

www.nuitdelorientation77.fr