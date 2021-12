La nouvelle passerelle du pont de Valvins est ouverte

Ce chantier, réalisé dans le cadre de la politique cyclable du Département, a concerné la RD210 qui traverse les communes de Samoreau, Vulaines-sur-Seine et de Samois-sur-Seine. Récemment ouverte à la circulation, cette passerelle va s'étendre sur 157 m et mesure trois mètres de large. Elle est équipée d'un muret et d'un garde-corps d’une hauteur d’1, 20 m.

L’objectif de cette construction était de permettre la poursuite du tracé de l'EuroVélo3, appelée également “Transibérique”, qui relie Trondheim en Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Traverser l'Europe à vélo en passant par la Seine-et-Marne est donc désormais possible. Pour l'agglomération du Pays de Fontainebleau, cette voie doit également dynamiser le port de Valvins et favoriser le tourisme vert.

Le coût de cette opération s’élève à 1 200 000 euros et est financé à 60 % par la Région Île-de-France et à 40 % par le Département.