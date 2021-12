La nouvelle demi-pension du collège Léonard de Vinci entame ses travaux

C'est en présence de Jean-Jacques Barbaux, président du Département de Seine-et-Marne, de Daisy Luczac, vice-présidente en charge de l'éducation et des collèges, de Geneviève Sert, vice-présidente en charge de la formation supérieure, professionnelle et de la présence médicale, et de la maire de Saint-Thibault-des-Vignes, Sinclair Vouriot que s'est déroulée dernièrement la pose de la première pierre de cette « nouvelle » demi-pension.

Le collège Léonard de Vinci de Saint-Thibault-des-Vignes a été construit en 1987. La demi-pension de cet établissement étant devenue sous-dimensionnée et vétuste, le Département a donc pris la décision de procéder à l'extension et à la réhabilitation des locaux.

Cette opération ne se limite pas à la demi-pension de l'établissement. Ces importants travaux concernent également la rénovation complète du pôle administratif (réfection des peintures, des sols et des plafonds) et de la chaufferie.

Une nouvelle salle de réunion va être créée. Enfin, les sanitaires des élèves seront réhabilités. Durant le chantier, une demi-pension sera provisoirement installée dans des bâtiments démontables. La livraison est prévue au premier semestre 2019. Le montant des travaux est estimé à 5,9 millions d'euros.