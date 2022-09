La nouvelle carte Ulys simplifie la route

Après une offre de télépéage adaptée aux besoins des professionnels, puis un large bouquet de services (GPS, moteur de recherche géolocalisé des enseignes sur les aires d’autoroute, canaux d’information trafic…), Ulys complète sa gamme. Créée en 2018, la marque 100 % digitale de Vinci Autoroutes propose, en effet, aux professionnels indépendants et aux entreprises la carte carburant “Ulys x DKV”. L’objectif est de simplifier davantage la gestion des déplacements professionnels.

En effet, cette carte a été conçue pour répondre aux besoins spécifiques des travailleurs indépendants, des PME et des grands groupes, tout en leur permettant de centraliser la gestion des frais de carburant liés aux déplacements (outils de gestion en ligne et suivi des dépenses par collaborateur et par poste).

Deux offres sont ainsi proposées : tout d’abord, une carte standard couvrant le carburant et le lubrifiant et ensuite, une carte premium intégrant divers services (entretien, lavage, assistance 24h/7j et stationnement des véhicules). Le tout est facturé mensuellement et de manière détaillée.

Acceptée par plus de 4 500 stations-service en France (low cost et premium) et par plus de 69 000 stations-service dans 45 pays européens, la carte “Ulys x DKV” constitue une nouvelle étape dans le déploiement d’une offre globale pour accompagner les entreprises dans leur mobilité routière. En 2023, l’offre d’Ulys s’enrichira d’une déclinaison pour les professionnels du service “Ulys Electric”, carte de paiement universelle pour la recharge électrique des véhicules professionnels.

À noter, enfin, qu’à travers le club avantages “Ulys Team”, réservé à ses abonnés, Ulys (et sa cinquantaine de partenaires) propose également un programme d’offres et de bons plans personnalisés à tous les professionnels dans le but d’optimiser leur budget automobile.