La musique reine au château de Fontainebleau

Jusqu'au 3 août prochain, le château de Fontainebleau accueille la deuxième édition du festival des Écoles d'Art américaines. Le festival propose, à travers la musique, une approche inédite du site. Jusqu'au 3 août se succèderont concerts des professeurs, masterclasses publiques, auditions des étudiants, concerts à l'heure du déjeuner et conférences. Seront aussi célébrés deux compositeurs : Clara Schumann à l'occasion du bicentenaire de sa naissance en 1819 et Hector Berlioz, disparu en 1869, il y a 150 ans.

En guise de temps fort, un grand concert, présenté par Frédéric Lodéon, sera donné le 14 Juillet sur le thème de la nature. Aussi, la programmation des concerts s'inscrit dans l'héritage de Nadia Boulanger, figure majeure du Conservatoire. L'édition 2019 met à l'honneur Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns ou La Nuit transfigurée de Schoenberg. Ce nouvel opus a aussi pour ambition de faire découvrir la musique de Fanny Mendelssohn, Mel Bonis, Rebecca Clarke ou Lili Boulanger. Cette édition dédie en outre une « Journée de la Composition » au répertoire contemporain, avec les oeuvres de Baldwin Giang, lauréat du Prix Ravel 2018, et de compositeurs confirmés comme Madeleine Isaksson, Allain Gaussin, Michael Levinas, Sofia Goubaïdoulina et Olivier Messiaen.

Un Festival créé en 2018

Fondée en 1921, le Conservatoire américain de Fontainebleau est destiné aux musiciens désireux de se perfectionner auprès des grands maîtres de la musique française. Coiffant le Conservatoire et une école des Beaux-Arts, la fondation des Écoles d'art américaines (EAA) favorise la rencontre entre des artistes français de renom et des étudiants américains. Depuis bientôt 100 ans, le château reçoit, chaque été, les professeurs et les élèves de cette école originale. En 2018, le château de Fontainebleau et la fondation des Écoles d'Art américaines ont décidé de créer un festival en intégrant pleinement la programmation artistique des Écoles d'Art américaines à la vie du château. « Musique au château » est destiné aussi bien aux amateurs de musique qu'aux professionnels ou aux visiteurs.