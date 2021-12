La Mission locale Melun Val de Seine ouvre ses portes

Les visiteurs seront accueillis par les conseillers de la Mission locale Melun Val de Seine de 14 heures à 19 heures. Ces derniers présenteront toutes les actions et les services proposés aux jeunes déscolarisés et âgés de 16 à 25 ans. Divers dispositifs et ateliers consacrés à différentes thématiques (emploi, formation, santé, logement et citoyenneté) seront au programme de cette journée portes ouvertes.

Mission locale Melun Val de Seine : bâtiment Franklin, rue Claude Bernard, La Rochette.

Renseignements : www.mei-mvs.com. Tél. : 01 60 56 48 40. Entrée libre.