La mise en accessibilité de la gare de Melun engagée

C’est à partir de 2019 que les associations représentant les personnes à mobilité réduite ont réclamé des mesures d’urgence concernant l’accessibilité de la gare melunaise. Les besoins étaient, en effet, nombreux : remplacement et mise aux normes des bandes d’éveil de vigilance, remise en peinture et mise en conformité de l’éclairage du passage souterrain, reprises des escaliers du passage souterrain, remise aux normes du stationnement PMR devant le bâtiment voyageurs, ainsi que les mains courantes sur les rampes d’accès du bâtiment voyageurs, mise en place de bandes de guidage et de balises sonores pour les personnes malvoyantes et installation d’un automate de vente adapté.

Ces travaux entrent également dans le cadre de la restructuration du pôle d’échanges multimodal de la gare deMelun, dont le chantier débutera en 2024.