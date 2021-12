La microentreprise a le vent en poupe

Parmi les entreprises créées par les demandeurs d'emplois, 89 % ont abouti après 3 ans, 76 % sont toujours en activité et 18 % ont créé de l'emploi. (En Seine-et-Marne, en 2017, 71,2 % des entreprises créées étaient des microentreprises, 24 % comprenaient d'un à 9 salariés et 4,1 % de 10 à 29 salariés).

Passé trois ans, 89 % des projets d'entreprise aboutissent (79 % en moins d'un an), 76 % sont toujours en activité et 18 % des entreprises créent de l'emploi.

Dans cet ensemble, une entreprise sur deux a été créée dans le commerce, l'hôtellerie-restauration ou la construction. Cette population est aussi moins féminisée, moins jeune et plus qualifiée que la moyenne. Les motivations sont diverses, mais l'autonomie, le fait d'être son propre patron ou d'avoir des responsabilités sont les plus plébiscitées.

Pôle emploi a en effet accompagné 90 000 personnes en 2016 et proposé divers dispositifs, dont Activ'Créa (soutien et conseil dans le projet d'entrepreneuriat), Accre (exonération temporaire des cotisations sociales) ou encore Arce (versement d'un capital au début de l'activité ou maintien des allocations).