La Métropole du Grand Paris se mobilise en faveur de la transition énergétique et solidaire

Depuis 2016, la Métropole du Grand Paris est engagée pour ses habitants en faveur de la transition énergétique et solidaire dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Métropolitain (PCAEM). Dans la continuité de cet engagement, le Conseil métropolitain a adopté le 15 mai 2020 un plan de relance de 110 millions d'euros qui accorde une place prépondérante à la transition écologique et aux mobilités durables.

Voici les principales mesures de ce plan.

Une surprime ZFE

Le dispositif de prime à la conversion et à l'achat de voitures électriques et hybrides rechargeables, annoncé le 26 mai 2020, a été renforcé. Une surprime Zone à faibles émissions (ZFE) est accordée au bénéficiaire qui habite ou travaille dans une « zone à faibles émissions », comme la ZFE de la Métropole du Grand Paris, mise en place depuis le 1er juillet 2019 et la plus grande de France, avec d'ores et déjà 53 communes engagées.

Pour Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris, « cette surprime ZFE est un signal très fort de l'Etat adressé à la Métropole du Grand Paris et à ses habitants dans la lutte contre la pollution de l'air et pour accompagner la transition écologique ».

Les demandeurs pourront toucher jusqu'à 20 000 euros d'aides cumulées pour l'achat d'un véhicule propre neuf et jusqu'à 13 000 euros pour l'achat d'un véhicule propre d'occasion. Ces deux montants incluent la surprime ZFE d'un montant maximal de 2 000 euros.

Un guichet unique a été mis en place par l'Etat et la Métropole, permettant aux demandeurs de déposer un seul et même dossier pour la prime à la conversion proposée par l'État et pour le dispositif « Métropole roule propre ! », dont le montant s'élève à 6 000 euros maximum pour les particuliers souhaitant changer leur véhicule thermique ancien par un véhicule propre. Près de 200 dossiers d'aides ont déjà été validés par la Métropole pour un montant de près de 800 000 euros.

Pour plus d'informations :

- Prime à la conversion : https://www.primealaconversion.gouv.fr/dboneco/accueil/.

- Je change ma voitures : https://jechangemavoiture.gouv.fr/jcmv/

- Portail du véhicule électrique : https://www.je-roule-en-electrique.fr/

Bornes de recharge pour véhicules électriques

Afin d'étendre le nombre de bornes de recharges pour les véhicules électriques, la Métropole du Grand Paris a choisi de faire appel au groupement d'entreprises françaises Métropolis pour installer et exploiter 3 084 points de charge pour véhicules électriques, dont 252 dédiés à la recharge rapide sur voirie dans les communes de la Métropole, hors Paris. Ces points de charge remplaceront les bornes Autolib', à l'abandon depuis fin juillet 2018.

Le groupement autofinancera le service en totalité, en investissement, à hauteur de 15 millions d'euros, comme en exploitation.

La brochure est disponible en téléchargement à l'adresse https://bit.ly/2WweHPM

Aide à l'achat d'un vélo à assistance électrique

Le plan de relance de la Métropole du Grand Paris prévoit également, via le dispositif « Métropole roule propre ! », le versement d'une aide de 500 euros pour l'achat d'un vélo à assistance électrique (VAE), ainsi qu'une aide pour l'achat d'un deux-roues, d'un trois-roues, quadricycle électrique pouvant s'élever jusqu'à 1400 euros.

Développement des pistes cyclables

La Métropole du Grand Paris soutient le déploiement de pistes cyclables temporaires par les communes et les gestionnaires de voirie. A ce titre, une convention a été signée le 11 octobre dernier avec le collectif Vélo Île-de- France, par laquelle la Métropole a contribué à la réalisation d'une carte numérique des aménagements cyclables existants et provisoires à destination du grand public. Cette carte, devenue référence des pouvoirs publics des les applications pour cyclistes, est disponible à l'adresse https://www.metropolegrandparis.fr/fr/carte-des-pistes-cyclables-de-la-metropole​

Par ailleurs, 10 millions d'euros seront affectés dès 2020 à la réalisation du réseau vélo métropolitain, qui reliera tous les plans vélo coexistant sur le territoire. Ce réseau sera complété par un référentiel des aménagements cyclables structurants, une signalétique commune et des services en faveur du développement du vélo sur le territoire métropolitain.

Poursuite du déploiement du service Vélib' Métropole

La Métropole du Grand Paris s'engage en faveur du déploiement du service Velib'Métropole, à hauteur de 4 millions d'euros par an, à raison de 10 000 euros par an et par station. Il en résulte un véritable maillage du périmètre métropolitain, avec 1 363 stations en service, dont 383 en dehors de Paris. Sur demande des maires, une densification et extension du service est en cours d'étude et devrait aboutir à la création de 100 nouvelles stations.