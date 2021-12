La métropole du Grand Paris se construit

« Inventons la Métropole est un concours révélateur, un concours accélérateur du développement des territoires, un concours catalyseur de la construction métropolitaine », assure Patrick Ollier.

Le but est de faire émerger des projets en suscitant des candidatures de « territoires innovants ». Cinquante territoires d'Île-de-France ont déjà été proposés par les maires, allant du hub international au centre-ville, jusqu'à la zone rurale.

Cette initiative a pour ambition de mettre en valeur la richesse, la diversité, le dynamisme et le potentiel des territoires de la Métropole. Elle doit être innovante, durable et solidaire et contribuer au rayonnement culturel et artistique du pays.

Ce concours doit permettre de mobiliser l'inventivité des groupements de professionnels associant de multiples compétences pour produire des projets « clés en mains » engagés dans les « écosystèmes de l'innovation ».

L'innovation de ces concepts pourra être variée et d'ordre économique, technique, environnemental, social, citoyenne, ou encore en matière d'usages ou de modes de vie.

Les maires et les présidents de territoires qui souhaitent participer à ce concours trouveront là une opportunité de valoriser leur foncier et leur territoire. Les élus intéressés ont jusqu'au 15 juillet pour proposer un terrain.

En septembre, le comité d'organisation sélectionnera les sites admis à concourir en se fondant sur plusieurs critères (le degré d'avancement des études et procédures préalables, la taille du site, la situation au regard de la dépollution, une répartition équilibrée sur le territoire métropolitain, etc.).

Une fois la consultation lancée, les équipes candidates pourront déposer leur dossier entre décembre 2016 et février 2017. Les projets et groupements de lauréats seront désignés à l'automne 2017. « Je serai président du jury mais je déléguerai à chaque maire le soin de décider pour sa commune. Nous souhaitons avoir des projets concrets, innovants », a déclaré le président de la métropole du Grand Paris, qui se dit prêt à organiser une autre session si la barre des 50 sites, répondant aux critères, est franchie.