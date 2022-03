La méthode IOD dynamise l’insertion professionnelle

Recruter et accompagner autrement. La méthode IOD (Intervention sur les offres et les demandes) est une aide concrète orientée vers l’emploi durable. Élaborée et déployée par l’association girondine Transfer depuis plusieurs années, elle est expérimentée en Seine-et-Marne depuis novembre 2018, par l’intermédiaire de l’agence départementale Seine-et-Marne Attractivité (SMA). Coulommiers, Montereau-Fault-Yonne et Nemours sont les trois villes pilote.

« Nous mettons en relation des entreprises du territoire, ayant du mal à recruter, et des chercheurs d’emploi, qui éprouvent également des difficultés avec les recrutements classiques », explique Elisa Pagès, coordinatrice IOD au sein de Seine-et-Marne Attractivité. Entretiens d’embauche conduits directement sur le site du poste à pourvoir (appelés entretiens de mise en relation), absence de lettre de motivation et de CV : tel est le principe de cette méthode d’accompagnement gratuite, de proximité et destinée aux bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA).

© Transfer

Seine-et-Marne Attractivité mobilise six chargés de mission (trois pour le Nord et trois autres pour le Sud du département) qui vont à la rencontre des entreprises locales pour connaître précisément leurs besoins et leur proposer des profils d’allocataires. « Nous travaillons en partenariat avec différents acteurs de l’insertion professionnelle comme les missions locales, Pôle emploi ou Cap Emploi et nous proposons trois offres d’emploi aux allocataires », précise Pauline Badier, une des chargés de mission. Comme on l’a dit, l’une des spécificités de l’IOD réside dans la mise en œuvre d’un entretien “immersif” qui permet au candidat de se faire une idée concrète de l’emploi proposé. En cas de recrutement validé, les conseillers assurent également un suivi post-embauche hebdomadaire durant la période d’essai afin de faciliter l’intégration du bénéficiaire au sein de l’entreprise.

Depuis son lancement, il y a un peu plus de trois ans, la méthode IOD (financée par le Fonds social européen et par le Département de Seine-et-Marne) a concerné 460 personnes. Le bilan se révèle plutôt positif avec 200 démarrages de contrat et 72 personnes, qui ont réussi à décrocher un CDI ou un CDD de plus de six mois. Même satisfaction du côté des employeurs, qui apprécient ce travail de sélection réalisé en amont. Une façon d’encourager l’insertion professionnelle sans a priori.