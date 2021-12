La Mesure, l'épicerie fine éco-responsable

Pour cet ingénieur de formation, le déclic se produit lors d'une visite au salon de la franchise. Il y rencontre les fondateurs de la Mesure, épicerie fine 100 % vrac, expérimentée à Chécy (Loiret). C'est décidé, il va ouvrir sa propre boutique en tandem avec son épouse Carine. « Le concept avec son approche écologique me correspondait, explique Yan. J'accorde une grande importance à la réduction des déchets. Ce n'est pas un phénomène de mode, mais un vrai mouvement de valeurs, de bien-être et de savoir-vivre. »

Ouvert dans le centre-ville de Melun, en janvier 2018, son commerce est florissant presque trois ans après. L'offre commerciale s'est étoffée avec des références multipliées par deux (1 000 aujourd'hui). « On s'est construit avec nos clients, se félicite le commerçant. La force du vrac, c'est qu'on peut tester de nouveaux produits à moindres frais. » Pour résumer, la Mesure, c'est moins de déchet, plus d'économie et un slogan maison efficace : « Juste ce qu'il vous faut ! »

Favoriser le « zéro déchet »

Pionnière en Seine-et-Marne, cette enseigne de 50 m2 propose cinq univers bio et traditionnel : salé, sucré, épices-bar à huiles-vinaigres, hygiène-beauté et entretien ménager. « Les clients viennent aussi pour découvrir des saveurs et des senteurs, insiste Yan. J'essaie aussi de leur donner envie de venir avec leurs propres contenants. » Ce fervent adepte du « zéro déchet » y tient beaucoup.

Vice-Président de l'association des commerçants de Melun, il a rejoint tout récemment le Medef 77. C'est Céline Romain, membre du Comex40 du Medef et dirigeante de RH Solutions (spécialiste du portage salarial), qui l'a incité à adhérer à l'antenne seine-et-marnaise de l'organisation patronale. Une présence qui va lui permettre d'enrichir son réseau et de faire la promotion des petits commerces éco-responsables.

Des projets ? Yan Desoubeaux, qui a eu la chance de rester ouvert, malgré la crise sanitaire, n'en manque pas : poursuivre les partenariats avec les fermiers et les artisans locaux, développer la livraison à vélo et investir dans une machine à recycler les cartons.

La Mesure : 5, rue du Miroir, à Melun.

Du mardi au vendredi

(10 h-13h et 15 h-19 h)

et le samedi (9 h-13 h et 15 h-19 h).

www.lamesure.boutiques.fr

Tél. : 01 64 52 32 06.