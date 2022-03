La Meldoise le 27 mars

Rendez-vous le 27 mars pour participer à la Meldoise, une épreuve organisée dans le cadre de la lutte contre le cancer. Le montant des inscriptions sera, en effet, reversé en partie à la Ligue contre le cancer de Seine-et-Marne et à l’association Vaincre le cancer solidairement (AVACS). Plusieurs épreuves au programme : la Meldoise, course féminine de 7, 5 km, des courses enfants, une marche mixte de 5 km et un canicross de 4, 5 km (carnet de vaccination du chien obligatoire). Les départs seront donnés depuis la Plage de Meaux à partir de 8 h 45.

Tarifs : 8 euros (la Meldoise et Canicross) et 5 euros (marche).

Gratuit pour les enfants.

Tél. : 01 83 69 01 40

direction.sports@meaux.fr