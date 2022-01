La meilleure galette des rois se trouve à Moret-sur-Loing

En cette période de dégustation de galettes des rois, on connaît les lauréats de la 13e édition de la meilleure galette des rois de Seine-et-Marne. Dans la catégorie entreprise, le jury a décerné le premier prix à la boulangerie “Au Doux Palais“ de Moret-sur-Loing devant “Les Deux Epis“ (Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux) et “Le Poire“ (Brie-Comte-Robert). Au pied du podium, on a retrouvé “Les Saveurs du Pain“ (Vaires-sur-Marne) et “Le Fournil de Combs“ (Combs-la-Ville). Cette année, les critères retenus étaient l’aspect (cuisson et décor), le goût (crème d’amande et feuilletage) et la coupe. Chez les apprentis, c’est Théo Gallardo (“Aux Deux Epis“, Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux) qui s’est imposé devant un autre Théo, Ferreira (boulangerie De Sousa à Pontault-Combault) et Gabriel Do Vale (“Aux Trois Gourmands“, Roissy-en-Brie).