La meilleure galette de Seine-et-Marne se trouve à Chelles

Au cours de cette compétition serrée, qui a opposé treize finalistes, 65 galettes ont été goûtées. Dans la catégorie entreprise, c’est la Boulangerie du Parc de Chelles qui s’est imposée devant le Fournil de Villenoy à Villenoy et la Paulinette calmetienne à Chaumes-en-Brie. Au pied du podium on retrouve la Boulangerie de Sousa à Pontault-Combault et le Moulin de Chessy à Chessy.

Des galettes offertes aux Restos du Coeur

Dans la catégorieapprenti, c’est Alexis Merlette (Aux Deux Epis, Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux) qui l’a emporté devant Baptiste Re (Au Duc de Claye, Claye-Souilly) et Dylan Boyer (la Paulinette calmetienne, Chaumes-en-Brie). A noter que les galettes qui n’ont pas été découpées ont été offertes aux Restos du Cœur.

À Lire aussi I Les meilleurs croissants et pains au chocolat sont à Claye-Souilly