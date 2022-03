La meilleure baguette de Seine-et-Marne est à Chelles.

Le lauréat 2022 succède au palmarès au Sésame Doré, boulangerie de Saint-Thibault-des-Vignes titrée l’an dernier. Cette 22e édition du concours de la meilleure baguette de Seine-et-Marne a réuni de nombreux artisans boulangers à la mairie de Bailly-Romainvilliers. C’est finalement la Boulangerie du Parc, à Chelles, qui s’est imposée dans la catégorie “baguette pain courant“. Cette enseigne a l’habitude de bien figurer, car elle avait pris la troisième place en 2021. Les boulangeries Lepoire (Brie-Comte-Robert) et Beaugrand (Rozay-en-Brie) ont complété le podium. Le prix du meilleur apprenti se trouve également à Chelles avec Alexandre Charvet, en formation actuellement à l’Epi d’Or. Ce futur boulanger a devancé Mathis Vanderkerken (boulangerie Lebon, Gretz-Armainvilliers) et Noémie Lefort (boulangerie Saint-Fiacre, Avon). L’établissement Lepoire a pris sa revanche en s’imposant dans la catégorie “baguette tradition“ devant la boulangerie Lebon et la Boulangerie du Parc.

© DR