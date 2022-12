La médiation animale à découvrir à Bransles

Racheté en 2018 par Hélène Lacloche, le domaine de “La Plume de Vallombreuse”, situé dans le village de Bransles, à une vingtaine de kilomètres de Nemours, a appartenu à Lines Andres et son amie Dalida y séjournait régulièrement. Aujourd’hui, cette longère est devenue un gîte dépaysant. Hélène Lacloche y organise également des ateliers de médiation animale avec ses perroquets et ses chats. Forte d’une riche expérience, la maîtresse des lieux souhaite faire de cette méthode une véritable alternative thérapeutique aux troubles du comportement.

Ouverts à tous les profils, ses ateliers permettent de se reconstruire émotionnellement, de redécouvrir les animaux et la nature dans un cadre reposant. Ils sont ouverts aux Ehpad, aux hôpitaux, aux associations de protection de l'enfance, aux écoles et réservés également à des moments en famille. Ils sont aussi conçus pour apprendre aux enfants à interagir avec les animaux, observer et comprendre leur comportement et leurs besoins. Bref, l’idée est d’établir un lien de confiance entre l’humain et l’animal.

Des stages pour les entreprises

Soutenu par l'Office de tourisme et le Département de Seine-et-Marne, le domaine de “La Plume de Vallombreuse” est devenu un lieu emblématique du Gâtinais, le spectacle de ses pensionnaires à plumes et à poils lui donnant un caractère magique. Le nourrissage des animaux à la main et la célébration d’anniversaires font aussi partie des activités proposées.

Les entreprises peuvent également séjourner dans le domaine de Bransles dans le cadre de team buildings où le maître-mot est déconnexion. Développement de l’estime de soi, stimulations cognitives, mémorielles et sensorielles, capacités d’apprentissage, gestion des émotions, facilité d’expression, connexion au corps, développement psychomoteur, valorisation de la créativité et de la spontanéité sont au programme. Enfin, des séances de massage, encadrées par des professionnels, sont aussi proposées à la demande.

En 2023, le gîte devrait accueillir ses premiers hôtes. Les campeurs seront les bienvenus.