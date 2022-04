La médaille de l’Assemblée nationale pour l’hôpital de Melun

Certes, c’est une distinction honorifique, mais après plus de deux ans d’efforts pour lutter contre la pandémie de Covid-19, Aude Luquet, la députée (MoDem) de la 1re circonscription de Seine-et-Marne, a souhaité mettre à l’honneur l’ensemble du personnel soignant du groupe hospitalier Sud Île-de-France de Melun. Chaque parlementaire a, en effet, la possibilité de remettre la médaille de l’Assemblée nationale à la personne ou au groupe de son choix. Celui-ci s’est donc porté sur les soignants de Melun représentés par Dominique Peljak, le directeur du Santépôle. « Je veux vous dire que sans votre engagement, sans votre sens du devoir, vos valeurs et votre détermination, nous n’y serions pas arrivés. Aujourd’hui, ce virus reprend un peu de vigueur, mais nous avançons tous, main dans la main, avec prudence et pragmatisme », a déclaré la députée. Louis Vogel, maire (Agir) de Melun et président du conseil de surveillance du groupe hospitalier Sud Île-de-France, a également participé à cette cérémonie.