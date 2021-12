La mécanique de l'absurde à Blandy

Ce n'est pas une simple machine mais LA machine à thé que cherchent à concevoir deux inventeurs farfelus dans leur atelier rempli de bidules et de machins. Ces deux là excellent dans l'art de combiner précision maladroite et ingéniosité naïve. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? La scène devient le lieu d'expériences incongrues : automatisation de tous les gestes du quotidien, réactions en chaîne et manipulations étonnantes. Et cette machine à thé, va-t-elle finalement fonctionner ?

Fascinés par les machineries à réactions en chaîne, le clown-jongleur Fred de Chadirac et le comédien-magicien Mickaël Letourneur se donnent ici l'occasion de mettre à profit leurs expériences et leurs idées pour créer ce spectacle à la fois sensible, drôle et captivant où la construction des mécanismes devient le moteur de leur camaraderie.