La MDPH 77 lance son téléservice

La MDPH 77 a choisi le 3 décembre, Journée internationale des personnes handicapées, pour dévoiler son outil numérique destiné à faciliter les démarches des personnes en situation de handicap. Principalement financée par le Département et située à Savigny-le-Temple, la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne est ainsi la deuxième structure en France à interconnecter son logiciel “métier” avec le dispositif du dossier en ligne mis en place par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

Gratuit et sécurisé, ce téléservice est une version numérique du formulaire traditionnel utilisé par les usagers. Son principal avantage est qu’il permet aux personnes concernées de ne plus se déplacer. En effet, il est désormais possible de remplir son dossier de chez soi, de suivre directement en ligne l’avancée de son traitement ou de fournir des pièces supplémentaires. Qu’il s’agisse d’une première demande, du réexamen d’une situation ayant évolué ou bien d’un renouvellement, les Seine-et-Marnais en situation de handicap (ou leurs représentants légaux) peuvent donc remplir leur dossier directement sur le site mdph77.fr.

Après création d’un compte personnel, le demandeur remplit le formulaire en ligne et y télécharge toutes les pièces nécessaires à son instruction. L’accès à un espace personnel permet ensuite de suivre, en temps réel, l’avancée du traitement du dossier par les services de la MDPH. En 2021, ceux-ci ont reçu 25 788 appels téléphoniques et traité 26 233 dossiers en 2021 (25 364 ont fait l’objet d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées).

« La mise en place de ce téléservice va constituer un gain de temps appréciable pour les Seine-et-Marnais. Nous continuons ainsi à optimiser les services de la MDPH 77 », déclare Bernard Cozic, vice-président du Département en charge des solidarités et président délégué de la MDPH 77.

Pour obtenir un dossier de demande d’aide, une information, rédiger un projet de vie ou bien effectuer une démarche, les personnes en situation de handicap et leurs aidants peuvent être accompagnés de manière personnalisée par les divers services départementaux. Quatorze Maisons départementales des solidarités (MDS), qui proposent le dispositif “Senior aidants personnes handicapées“ (SAPHA), et six Points autonomie territoriaux (PAT) sont à leur disposition.

www.mdph77.fr