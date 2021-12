La MDEF de Sénart lance les Prix de la créativité 2015

Le concours s’adresse aux chefs d’entreprises dont la structure à moins de trois ans et aux porteurs de projets, âgés d’au moins 18 ans, souhaitant développer une activité (excluant les SCI) sur le département de la Seine‐et‐Marne. Il se compose de cinq prix départementaux et de deux prix territoriaux (agglomération de Sénart) dont les thématiques vont de l’environnement aux services à la personne ou encore sur l’originalité d’un concept... Les lauréats gagneront des récompenses de plus de 7500 €

Cette manifestation d’envergure est organisée en partenariat avec Melun Val-de-Seine et Sud Seine‐et‐Marne Initiative, Nord Seine‐et‐Marne Initiative, l’agglomération de Sénart, l’Agefos PME, la Bred, Entreprises Sud francilien, la MACIF, la Mutuelle Bleue, AG2R la Mondiale, Entreprise 77, Initial Soft, The gobeliners, EBP logiciels de gestion et le CIC Est.

Inscriptions du 1er septembre au 16 octobre

Dossier et règlement sur www.mdef‐senart.fr.

Pour tous renseignements appeler au 01 64 13 40 18.