La Mate, une belle pièce de théâtre contemporain

Une famille nombreuse dans les années 60. Le père, « Le Pate », médecin militaire maniaco-dépressif. La mère, « La Mate », poly-amoureuse prolifique réglant les problèmes d’argent avec une remarquable désinvolture. Flore Lefebvre des Noëttes raconte, joue, revit son enfance, les rires, les peurs, les jeux, la maison au bord de la mer, la douceur pastel de la grand-mère. Le récit prend la forme d’un conte où l’on rit à gorge déployée devant l’histoire de cette famille improbable et bringuebalante.

La comédienne nous embarque dans le train pour Saint-Michel Chef-Chef et c’est comme si on y était. Avec humanité et tendresse, ce spectacle a le grand talent de toucher à l’ADN de la famille autant qu’à l’intime : chacun reconnaîtra les siens !