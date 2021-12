La marche solidaire Val d'Europe le 26 septembre

Trois marches seront au programme, le dimanche 26 septembre (à partir de 10 h 30), dans les parcs du Château et du Bicheret, à Chessy. Sont prévues une marche familiale (3 km) et deux dynamiques (7 km et 14 km). Ces épreuves solidaires sont organisées au profit de la lutte contre le cancer et la précarité par Val d'Europe Agglomération en partenariat avec les associations AVACS (Association vivre avec le cancer solidairement) et DYS 77 (dyslexie, dysphasie, dyscalculie et dysorthographie), ainsi que l'épicerie solidaire l'Oasis. Un tee-shirt sera offert à chaque participant et l'intégralité des droits d'inscription et de la recette sera reversée à l'AVACS, l'Oasis et à Dys77.

Inscriptions avant le 22 septembre (chèque à l'ordre du CEVE à : Val d'Europe Agglomération, service des sports, château de Chessy, BP 40 77701 Marne-la-Vallée cedex 4) ou le jour même (majoration de 3 euros). Tarifs : 3 euros (marche familiale) et 5 euros (dynamique). Gratuit pour les moins de 5 ans. Renseignements : sport@vdeagglo.fr et 01 60 43 66 52.